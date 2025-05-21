“استعلم عن نتيجتك” رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن طريقة وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025 الترم الثاني، جاء ذلك تزامنا مع الانتاهء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في يوم 5 مايو الحالي وكذلك فقد انتهوا طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي من أداء الامتحانات يوم 12 مايو الحالي، ومنذ ذلك الوقت يترقب الجميع ميعاد الإعلان عن النتيجة رسميا ليتمكنوا من التعرف عليها.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025

أشارت بعض من الجهات المسئولة بأنه من المنتظر بأن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري الترم الثاني لهذا العام الدراسي 2025 نهاية شهر مايو كحد أقصى، وذلك تزامنا مع قرب الانتهاء من عملية التصحيح للأوراق الامتحانية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، فيما بدأ الكنترولات بالتدقيق منذ الانتهاء من الامتحانات مباشرة وتستغرق عملية المراجعة بعض الوقت لضمان حصول الطالب على حقة ودرجاته بالكامل.

خطوات الاستعلام على نتيجة الثالث الابتدائي 2025 الأزهري

جاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة الأزهري الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني للعام الحالي 2025 لتكون على النحو التالي: