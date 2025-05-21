“رابـط مباشـر شغـال” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم حساب جديد أونلاين 2025 بالرقم الوطني عبر bankofkhartoum.com من جميع انحاء البلاد

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم حساب جديد أونلاين 2025 والشروط اللازمة، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم البنوك في دولة السودان وطرح مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن كافة العملاء من إنشاء حساب إلكتروني دون الحاجة الذهاب للفرع علما بأن تلك الخدمة تكون بدون رسوم ويمكن الاستفادة منها بأي وقت وأي مكان.

فتح حساب بنك الخرطوم حساب جديد

يمكن للمقيمين والمغتربين فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم من خلال تطبيق بنكك أو من خلال الموقع الرسمي للبنك، وبعد ذلك يتم اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم يتم اختيار اللغة، ونوع الحساب.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة.

إدخال كل من الرقم الوطني والاسم والعنوان.

إرفاق الأوراق المطلوبة وتكون بصيغة PDF.

عليك الآن الضغط على زر إرسال الطلب.

أخيرا ستحصل على رسالة من البنك بها رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من الشروط المطلوبة واللازمة التي تمكن العملاء من فتح الحساب إلكترونيا لعام 2025، وتمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي: