“اضبط الآن بجودة عالية” تردد قناه وناسه لمتابعه برامج لولو على النايل سات والعرب سات وكيفية تثبيتها على الريسيفر

تبحث الآمهات بكثرة الدقائق الماضية للتعرف على تردد قناه وناسه على النايل سات والعرب سات، حيث تكون قناة وناسة من أهم القنوات التي تكون مخصصة للأطفال وتعرض محتوى متميز ومتنوع يجمع ما بين الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية أيضا، فيما يتم ضبط القناة دون دفع أي رسوم أو اشتراك ليتم متابعتها على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش وكذلك بجودة عالية HD.

تردد قناه وناسه على النايل سات

يمكنكم ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025 على القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

ضبط القمر الصناعي عبر نايل سات.

بينما يكون التردد الجديد للقناة 11470.

أما معدل الاستقطاب يكون هو عمودي.

يكون معدل الترميز للقناة هو 27500.

كذلك يتم ضبطتصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد وناسة الجديد على عرب سات

يمكن إضافة قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التي تمثلت على النحو الآتي:

يكون القمر الصناعي عبر عرب سات.

بينما يكون التردد الجديد للقناة 11270.

أما معدل الاستقطاب يكون هو عمودي.

يكون معدل الترميز للقناة هو 27500.

كذلك يتم ضبط تصحيح الخطأ هو 3/4.

خطوات تثبيت قناة وناسة على جهاز الريسيفر

فور التعرف على أخر تحديث لتردد القناة على الأقمار الصناعية يمكن اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت كما يلي: