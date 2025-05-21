“عموم المحافظات” جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 وزاري وفقاً لما اعلن من وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 وزاري للعام الدراسي الحالي، حيث أنه تم وضع عدد من الضوابط اللازمة لضمان سير الامتحانات بكل سهولة علما بأن كافة الاختبارات تبدأ رسميا من الساعة 7 صباحا بتوقيت بغداد، في حالة صادف الامتحان مع عطلة رسمية يتم تغيير الموعد لليوم التالي مباشرة دون حدوث أي تغيير لباقي المواد الدراسية.

جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 وزاري

أعلنت وزارة التعليم العراقية، جدول امتحانات الصف الثالث متوسط لهذا العام تبدأ من يوم 20 مايو حتى يوم 4 يونيو المقبل، وجاء جدول الاختبارات ليكون على النحو الآتي:

الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025: يكون لمادة اللغة العربية والتربية الإسلامية.

الخميس الموافق 22 مايو 2025: يكون لمادة اللغة الإنجليزية.

السبت الموافق 24 مايو 2025: يكون لمادة الرياضيات.

الاثنين الموافق 26 مايو 2025: يكون لمادة الاجتماعيات.

الأربعاء الموافق 28 مايو 2025: يكون لمادة الإنسان وصحته.

السبت الموافق 31 مايو 2025: يكون لمادة الكيمياء.

الاثنين الموافق 2 يونيو 2025: يكون لمادة الفيزياء.

الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025: يكون لمادة اللغة الفرنسية وذلك للفرع العربي، وأيضا اللغة الكردية وذلك للفرع الكردي، وكذلك اللغة التركمانية وذلك للفرع التركماني، أما بالنسبة للفرع الأجنبي يقوم بتأدية امتحان كل من المادتين، وفقا للمنهج الدراسي المحدد من الوزارة.

ميعاد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق

في سياق متصل، فمن المتوقع فور الانتهاء من الامتحانات أول شهر يونيو المقبل ستبدأ الجهات المختصة فورا بمراجعة الأوراق الامتحانية والتصحيح والتدقيق ثم تتم عملية رصد الدرجات، ليتم بعد ذلك اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم العراقية وفور ذلك سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.