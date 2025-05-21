هيئة الفلك تُـبـشـر .. هذا موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 1446 ووقفة عرفات في الدول العربية والإسلامية

حددت هيئة الفلك موعد اجازه عيد الاضحى المبارك في الدول العربية لهذا العام 1446-2025، وذلك بعد تحديد موعد ولادة الشهر الهجري الجديد ذو الحجة من العام 1446 فلكيا، حيث تعتمد الدول العربية والإسلامية على الرؤية البصرية بالعين المجردة لهلال الشهر الهجري الجديد والتى على أساسها يتم تحديد الشؤون الدينية كموعد الصيام وحلول الشهر الكريم رمضان وموعد الأعياد الدينية، ومن خلال المقال التالي نوضح موعد ولادة الهلال ومتى وقفة عبد الأضحى المبارك.
موعد اجازه عيد الاضحى المبارك
ينتظر المسلمين جميعا حلول عيد الاضحى المبارك العيد الثاني للمسلمين بشغف حيث تعد تلك الإجازة من الإجازات الأطول في المدة التي يحصل عليها الموظفين في القطاع العام والخاص، وهي إجازة مدفوعة الأجر وتبدا تلك الإجازة في تاريخ الخامس من شهر يونيو الميلادي 2025 ولمدة خمسة أيام متتالية أي حتى تاريخ التاسع من شهر يونيو 2025 وفقا لقرارات مجلس الوزارء.
متى وقفة عرفات 1446؟
من خلال الفقرة التالية نوضح توقعات الحسابات الفلكية في الدول العربية والإسلامية:
- يشهد فجر يوم الثلاثاء بتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو الميلادي 2025 ولادة هلال شهر ذو الحجة الهجري 1446.
- تتم الرؤية البصرية بالعين المجردة لهلال الشهر مساء يوم الثلاثاء بتاريخ السابع والعشرين من مايو 2025 وهو الموافق لتاريخ التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري 1446 فيما يعرف باسم يوم الرؤية، حيث يظهر الهلال لمدة 47 دقيقة في القاهرة ولمدة 38 دقيقة في مكة المكرمة بعد غروب الشمس لذلك اليوم.
- على حسب الرؤية الفلكية فإن يوم الاربعاء بتاريخ الثامن والعشرين من مايو هو أول ايام شهر ذو الحجة 1446.
- وقفة عرفات لهذا العام سوف توافق تاريخ الخامس من شهر يونيو الميلادي 2025.
- اول ايام عيد الاضحى المبارك سوف يوافق تاريخ السادس من شهر يونيو 2025 اي متبقي بمشيئة الله 15 عشر يوما من الآن.