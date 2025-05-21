طقس الجزائر météo .. الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر من أمطار غزيرة وغيوم كثيفة ورياح عاتية هذا الأسبوع

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية توقعات طقس الجزائر غدا بعد الرصد من خلال أجهزة الرادار والاقمار الصناعية والخرائط الجوية للمناطق الوسطى والشمالية الغربية والشرقية، مع توضيح فرص هطول الأمطار وتفاصيل إنذارات الخطورة في حالة رصدها وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين من التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية والمناخية.

طقس الجزائر غدا

أفاد تقرير الديوان الوطني للأرصاد الجوية بمناخ صافي مع ترسب الضباب الخفيف في الساعات الأولى من الصباح وتسجل درجة الحرارة العظمى وهي أعلى درجة طوال اليوم 23 درجة مئوية فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية مع توقعات بمناخ غائم جزئيا.

تسجل الرطوبة في الجو نسبة 93% وتسجل سرعة الرياح 13 كيلو متر في الساعة وتنعدم فرص هطول الأمطار.

توقعات طقس الجزائر اليوم

تسيطر حالة من الصفو والاستقرار الجوي اليوم على سماء الجزائر حيث يشهد المناخ الصفو وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، فيما تبدأ الإضطراب الجوية من منتصف الليل حيث تبدأ الغيوم الخفيفة والضباب في التدريب وتسجل درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية، كما تسجل حركة الرياح 11 كيلو متر في الساعة ظهرا و 8 كيلو متر في الساعة في المساء، فيما تتراوح نسبة الرطوبة بين 85% و 93% على مدار اليوم إشارة إلى ارتفاع الرطوبة في الجو مع انعدام فرص هطول الأمطار.

طقس الجزائر نهاية الأسبوع

يشهد مناخ الجمعة الأجواء الممطرة بنسبة 47% حيث تتساقط الأمطار بدءا من ساعات الصبيحة وحتى الظهر وتسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، فيما يشهد الليل على تحول المناخ إلى الغيوم الكلية وتستقر تدريجيا ليشهد المناخ ترسب الغيوم الجزئية وتسجل درجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية وتسجل الرياح سرعة 28 كيلو متر لكل ساعة.