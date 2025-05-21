رابط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 وأنواع الحسابات الجديدة

يوفر بنك الخرطوم العديد من الخدمات المصرفية المختلفة التي من أهمها إمكانية فتح حساب جديد داخل البنك، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تُساهم في توفير الوقت والجهد اللازم على العملاء راغبي امتلاك حسابات مصرفية داخل البنك، فيما يمكنك التعرف على التفاصيل الخاصة بفتح الحساب البنكي خلال السطور التالية.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

لكي تتمكن من إجراء فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المقيمين والمغتربين، فعليك اتباع الأتي:-

عليك زيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

لتقوم حينها بملء استمارة طلب فتح حساب جديد داخل البنك.

القيام برفع المستندات المطلوبة التي تؤهل العميل في إجراء الفتح.

مع التأكيد على صحة البيانات والوثائق المُدخلة.

النقر في نهاية فتح الحساب على زر “إرسال الطلب”.

حتى تتلقى إشعار بنجاح فتح الحساب البنكي.

ما هي أنواع حسابات بنك الخرطوم؟

أما عن أنواع حسابات بنك الخرطوم التي يتم توفيرها أمام كافة العملاء الذين يقوم بإجراء فتح حساب جديد داخل البنك، بناءً على ما يأتي:-