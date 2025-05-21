أحلى قناة لطفلك.. تردد ميكي ماوس بعد التحديث على كل الأقمار الصناعية

تردد قناة ميكي من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الطفولي المميز والكرتوني الرائع على مدار اليوم، فيما أن القناة استطاعت في فترة وجيزة من الحصول على شعبية وشهرة هائلة في كافة أنحاء الدول العربية، بما يمكنك تنزيل التردد الحديث للقناة سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ميكي 2025

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ميكي ماوس، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 11256.

بينما استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تردد قناة ميكي الجديد العرب سات

أما عن المعلومات الأخرى الخاصة بتثبيت قناة ميكي أطفال، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة يكون 11275.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “4/3”.

خطوات قناة ميكي أطفال

أما عن الخطوات التي يمكنك لتنزيل قناة ميكي أطفال الناقلة لكل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، بناءً على الأتي:-

قم بالدخول إلى الإعدادات الخاص بجهاز الإستقبال.

ثم يتم اختيار “التثبيت اليدوي”.

قم مباشرة بإختيار القمر الصناعي- التردد- معامل الترميز- معامل تصحيح الخطأ.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يمكنك تنزيل قناة ميكي ماوس أطفال على جهازك الرسيفر.

مزايا قناة ميكي أطفال

وتوفر قناة ميكي العديد من المميزات المختلفة التي من بينها التالي:-