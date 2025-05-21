“هنا” بوابة الأزهر الشريف.. نتيجة الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025

بوابة الأزهر الشريف من أبرز المواقع الإلكترونية التي يحتاج إليها العديد من الطلاب والطالبات بمختلف المعاهد الأزهرية، حتى أن ذلك يتضمن نتائج الطلبة التي من بينها الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025، فيما يمكنك معرفة الموعد المتوقع لظهور النتيجة وإجراءات الحصول عليها، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025؟

تمر امتحانات الصف الأول الثانوي بعدة مراحل مختلفة حتى يتم الإعلان عنها، من بينها مرحلة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات التي تأتي بشكل ملائم يضمن استحقاق كل طالب على الدرجات المعنية بذلك في المرحلة الثانوية، ويكون ذلك بعد الانتهاء من الامتحان بمدة تتراوح من 10 لـ 15 يومًا، بالإضافة إلى اعتمادها من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، محمد الضويني، حتى تأتي المرحلة الأهم وهي ظهور النتيجة ورفعها عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف أو من خلال لفتات إعلانية داخل المعاهد، ومن المتوقع إعلانها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري

هناك بعض الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري، وفقًا لما يلي:-