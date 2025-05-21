سعر خروف العيد.. مفاجأة في أسعار الأضاحي لهذا العام

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول سعر خروف العيد وغيرها من أسعار الأضاحي لهذا العام 2025، فيما تضمن ذلك الخراف والماعز والماشية، ناهيك عن غيرها من اللحوم الأخرى التي يتم شراءها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات تمت على الأسعار، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر خروف العيد.. أسعار الأضاحي اليوم

ومع زيادة الإقبال على شراء الأضاحي في الوقت الحالي، الذي يُحالف الأسبوع الأخير من شهر مايو 2025، بناءً على ما يأتي:-

وصل سعر الخروف من 7000 لـ 15000 جنيه للخروف الواحد في الأسواق.

بينما سجل سعر كيلو البقري الذكر نحو 180 جنيه للكيلو قائم.

أما البقري الإناث سجل نحو 160 جنيه قائم.

نظير أن كيلو الماعز تراوح من 200 لـ 250 جنيه للكيلو الواحد قائم.

حتى أن سعر الضأن بلغ نحو 200 جنيه للكيلو قائم.

أسعار العجول والأغنام والماعز

تختلف أسعار الأضاحي من منطقة إلى أخرى، لكن بشكل طفيف في بيع العجول والأغنام والماعز، حتى أن ذلك يتوقف على حجم الإنتاج من قبل المزارعين أو مربي الماشية، ناهيك عن الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة لضخ كميات كبيرة من المواشي في الأسواق، وجاءت أسعارها بناءً على ما يأتي:-