هتكوني قمر 14.. طريقة عمل صابونة لبان الذكر لتفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد

يعد لبان الذكر من أقدم المواد الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة، لما له من خصائص قوية في تفتيح اللون، محاربة التجاعيد، وشد الجلد المترهل، وللحصول على كافة فوائده يمكن عمل صابونة طبيعية بلبان الذكر تستخدم يوميًا كجزء من روتين العناية بالبشرة، وفيما يلي إليكم خطوات عمل صابونة لبان الذكر في البيت.

طريقة عمل صابونة لبان الذكر

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من لبان الذكر.

نصف كوب ماء فاتر. 1

صابونة طبيعية (مثل صابونة الجلسرين أو زيت الزيتون).

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

خطوات تحضير صابونة لبان الذكر لشد البشرة

ضعي اللبان في نصف كوب ماء فاتر واتركيه لمدة ليلة كاملة حتى يتحول لون الماء إلى أبيض حليبي ويستخرج الجل المفيد منه.

ابشري الصابونة باستخدام مبشرة ناعمة وضعيها في وعاء مقاوم للحرارة.

ضعي الوعاء على حمام بخار (وعاء فوق ماء يغلي) حتى تذوب الصابونة تمامًا.

صفي منقوع لبان الذكر وأضيفيه تدريجيًا إلى الصابونة المذابة مع التقليب جيدًا حتى يمتزج القوام.

يمكنك إضافة زيت اللوز وماء الورد لتحسين القوام والفوائد.

اسكبي الخليط في قالب سيليكون واتركيه يبرد تمامًا لمدة 24 ساعة حتى يتماسك.

يمكنك الآن استخدام الصابون والاستمتاع بكافة فوائده.

طريقة الاستخدام:

استخدمي صابونة لبان الذكر يوميًا في الصباح والمساء للحصول على نتائج سريعة ومُرضية باستخدام هذه الخطوات: