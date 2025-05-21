“Al-Nasr vs Al-Khaleej“ موعد مباراة النصر والخليج اليوم في دوري روشن السعودي والتشكيل المتوقع

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره الخليج اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في إطار الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأول بارك بالرياض، وتعد هذه المباراة فرصة مهمة للنصر لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية في نهاية الموسم.

مباراة النصر والخليج اليوم

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب الأول بارك، الرياض.

القنوات الناقلة والمعلقون

من المقرر أن تنقل مباراة النصر والخليج اليوم في دوري روشن السعودي على قنوات SSC Extra HD1 وSSC 1 HD بتعليق راشد الدوسري وعبدالله المحيسن.

التشكيل المتوقع لنادي النصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب ستيفانو بيولي على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ماتيوس بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد آل فتيل، علي لاجامي، سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد المجيد الصليهم، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني، جون دوران، كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لنادي الخليج

من المتوقع أن يدخل الخليج المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، سعيد آل حمسل، بيدرو

خط الوسط: وو يونج جانج، خالد السميري، خالد ناري، فابيو مارتينيز

خط الهجوم: إيفو رودريجيز، محمد شريف

وضع الفريقين في جدول الترتيب

النصر يحتل المركز الرابع برصيد 64 نقطة، ويسعى للفوز من أجل التقدم في الترتيب، بينما الخليج يحتل المركز العاشر برصيد 37 نقطة، وقد ضمن البقاء في الدوري

تاريخ المواجهات بين الفريقين

التقى الفريقان 11 مرة في دوري المحترفين، حيث فاز النصر في 7 مباريات وفاز الخليج مرة واحدة، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.