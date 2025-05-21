“تـم الرفـع” جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 الدور الأول وفقا لوزارة التربية العراقية

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 الدور الأول في العراق، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد بدء الاختبارات لطلاب الصف الثالث المتوسط من خلال بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكنوا بذلك جميع الطلاب من المراجعة والمذاكرة جيدا وفقا للجدول الزمني المحدد من الوزارة، فيما تكون تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية الدراسية.

جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 الدور الأول

تمثل جدول امتحانات لطلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2025 في دولة العراق ليكون على النحو التالي:

ميعاد امتحان مادة اللغة العربية: يوافق يوم الثلاثاء 20 مايو الحالي 2025.

ميعاد امتحان مادة اللغة الإنجليزية: يوافق يوم الخميس 24 مايو الحالي 2025.

ميعاد امتحان مادة الرياضيات: يوافق يوم السبت 26 مايو الحالي 2025.

ميعاد امتحان مادة الاجتماعيات: يوافق يوم الاثنين 28 مايو الحالي 2025.

ميعاد امتحان مادة مادة الانسان وصحته: يوافق يوم الاربعاء 31 مايو الحالي 2025.

ميعاد امتحان مادة الفيزياء: يوافق يوم السبت 2 يونيو الحالي 2025.

ميعاد امتحان مادة الأحياء: يوافق يوم الاثنين 4 يونيو الحالي 2025.

ميعاد امتحان مادة اللغة الفرنسية: يوافق يوم الاثنين 4 يونيو الحالي 2025.

موعد نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2025 العراق

في سياق متصل، فقد أوضحت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم في العراق، بأن موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول لهذا العام 2025 سيكون فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتي تبدأ تلك المرحل فور الانتهاء من الاختبارات و الامتحانات أول الشهر المقبل، وستقوم الوزارة بالإعلان وقتها رسميا عن النتيجة.