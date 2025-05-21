“مبروك لجميع الطلاب” موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 وفقا لوزارة التربية والتعليم العراقية

يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول، حيث تكون تلك المرحلة هامة في حياة الطلاب الدراسية والتعليمية وينتقل خلالها إلى مرحلة التعليم المتوسط، فيما طرحت الوزارة رابط للاستعلام عن النتيجة إلكترونيا وتكون من خلال الموقع الرسمي أو عبر موقع منصة نتائجنا، ولذلك نقدم السطور المقبلة ميعاد ظهور النتيجة وطريقة الاستعلام عنها فتابعونا.

موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي لهذا العام 2025 ستكون خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة لكافة الاوراق الامتحانية ومن ثم سيتم رصد الدرجات لجميع الطلاب، لتقوم الوزارة فيما بعد بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة رسميا، وأشارت بأن فترة التصحيح تستغرق بعض الوقت ليحصل كل طالب على حقة بالكامل في الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق

يمكن فور ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي رسميا الاستعلام عنها عبر اتباع بعض من الخطوات التي جاءت كالآتي: