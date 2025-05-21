“نتائجنا results.mlazemna ” موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي 2025 العراق برقم الجلوس جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي 2025 العراق لهذا العام الدراسي، حيث يمكن التعرف على النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال رابط منصة ناجح أو موقع نتائجنا، وبذلك سيتمكن كافة الطلاب وأولياء أمورهم بالتعرف على النتيجة بكل سهولة إلكترونيا دون عناء الذهاب لأي من فروع المدارس أو مراكز الامتحانات والانتظار والتواجد في الزحام.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2025 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه من المنتظر إعلان نتيجة الصف السادس الإعدادي خلال الفترة المقبلة، ويكون ذلك فور الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الامتحانية والمراجعة والتدقيق ثم رصد الدرجات، ليتم بعد ذلك اعتماد النتيجة من الوزير ثم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عنها بشكل رسمي، وأشارت الوزارة أنه يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور متابعة الحسابات الرسمية والموقع الرسمي للوزارة بشكل دائم للاستعلام للتعرف على أخر التحديثات الخاصة بالنتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي 2025 العراق

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي لهذا العام الدراسي 2025 في العراق، وذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة: