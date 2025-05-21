“بشري ساره” موعد صرف رواتب المتقاعدين يونيو 2025 في العراق وفقًا لوزارة المالية والاستعلام عنها mof.gov.iq

يهتم العديد من المواطنين العراقيين بالتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين يونيو 2025 تزامنا مع قرب الانتهاء من شهر مايو الحالي، ويأتي ذلك مع انتشار وتداول العديد من الأنباء التي تفيد بصرف زيادة جديد لرواتب الشهر المقبل بشكل استثنائي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، ولذلك فقد تسببت تلك الأخبار في إثارة الجدل والتساؤلات بين المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية في دولة العراق، بأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو المقبل لهذا العام يكون بدء من يوم الأحد الموافق الأول من شهر يونيو 2025، حيث يتم صرف الرواتب يوم 1 لكل شهر وقد تقوم الوزارة بتغيير ميعاد الصرف في حالة صادف عطلة أو إجازة، ولذلك سيتم الصرف دون أي تغيير لهذا الشهر، فيما شددت الوزارة ايضا في بيان رسمي أنه لا يوجد زيادة في الرواتب لشهر يونيو وإن ما يتم تداوله من أنباء مجرد شائعات وأخبار غير صحيحة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن الرواتب لهذا الشهر 2025 في العراق ويكون ذلك من خلال الدخول على رابط موقع وزارة المالية العراقية ثم اتباع الخطوات التالية: