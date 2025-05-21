“استخرج هسـة” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي وشروط الاستحقاق

يبحث المواطنين العراقيين مؤخرا عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق، حيث كشف وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية ظهور نتائج القبول إلكترونيا ويمكن معرفتها عبر الدخول على منصة مظلتي الرقمية، كما يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة للفئات والأسر منخفضي الدخل والأكثر احتياجا ويكون ذلك من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

أعلنت وزارة العمل العراقية أنه يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة السابعة وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

في بدء الأمر قم بالدخول على رابط منصة مظلتي.

ثم تسجيل الدخول عبر كتابة كل من الاسم وكلمة السر.

بعد ذلك يتم الضغط على القائمة الرئيسية.

الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة وهي السابعة والأخيرة.

اختيار المحافظة وإدخال البيانات اللازمة.

أخيرا انقر على استعلام، وانتظر لتظهر أمامك النتيجة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة العراق 2025

حددت الوزارة عدد من الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2025 والتي يجب توافرها في المتقدمين، وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: