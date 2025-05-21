إنتبه يا زول.. تطبيق بنكك في خطر السودان بعد التحديث

حذر بنك الخرطوم من التحديثات المستمرة على تطبيق بنكك، وتأثيرها على سهولة الاختراق، فيما أن قام بإصدار بعض التعليمات الهامة التي تعزز من الممارسات المصرفية عند استخدم التطبيق، فيما أن ذلك يتضمن مختلف الهواتف المحمول، في ظل الاعتماد بشكل كبير على المعاملات الرقمية التي تسهل على العملاء في إنهاء خدماتهم بشكل سهل وسلسل، فيما يمكنك الحفاظ من خلال اتباع مجموعة من التعليمات الهامة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

الحفاظ على تطبيق بنكك

وأكد البنك أنه لابد من استخدام كلمات مرور قوية عقب قيامك بتحميل تطبيق بنكك من المتاجر الرسمية، ناهيك عن أهمية التحديث بشكل دوري لتجنب عمليات الاختراق وحمايته بشكل مستمر، مع عدم استخدام أرقام سرية لشبكات الواي فاي، بالإضافة إلى توخي الحذر التام من عدم فتح أي روابط مشبوهة أو رسائل احتيالية تؤدي إلى تسجيل الخروج من التطبيق بعد انتهاء استخدامه، مع الالتزام بسرعة الإبلاغ بشكل فوري وعاجل في حال فقدان الهاتف أو نسيان كلمة السر أو استعمال أي نشاط غير طبيعي يُجرى على الحساب.

تحديث تطبيق بنكك على المتاجر الرسمية

ولكي تتمكن من تحديث تطبيق بنكك من المتاجر الرسمية دون التحول إلى شبهة من الاختراق للتطبيق، فعليك اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-