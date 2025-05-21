السوق المالية توافق على زيادة رأس مال أكوا باور عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 7125 مليون ريال.. اعرف التفاصيل

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على قرار زيادة رأس مال شركة أكوا باور خلال الفترة القادمة وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 7125 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المسجلين لدى سجل مساهمي المصدر في مركز الإيداع بداية من ثاني يوم تداول بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي أصدرت قرار زيادة رأس المال من خلال طرح الأسهم، تعرف في هذا المقال على أهم التفاصيل.

موعد تحديد سعر طرح أسهم شركة أكوا بارك

حتى الآن لم يتم تحديد سعر طرح أسهم شركة أكوا باور وسيتم الإعلان عنه بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية كذلك بعد انتهاء دراسة الطلب المقدم من الهيئة مع الأخذ في الاعتبار كل من المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تقدم طلب بزيادة رأس مالها على أن يتم إعداد نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق الأولوية خلال الفترة المقبلة ثم طرحها بشكل رسمي أمام جميع المستثمرين.

زيادة رأس مال شركة أكوا باور

كان مجلس الإدارة فيها شركة أكوا باور قد وافق على زيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 7125 مليون ريال سعودي ويرجع الهدف الرئيسي من طرح أسهم حقوق الأولوية إلى تحقيق استراتيجية النمو الجديدة المعتمدة منذ عام 2023 ومن خلالها يتم مضاعفة أعمال الشركة ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 والذي يحتاج بدوره إلى ارتفاع في قيمة الالتزامات الاستثمارية السنوية مما يساعد في الحفاظ على المركز المالي للشركة ليكون أقوى مما كان عليه سابقا.