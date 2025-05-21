بجودة عالية.. تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2025 على الأقمار الصناعية المختلفة

تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي تهتم بتقديم محتوى خاص بالأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مبتكر يهدف إلى تعزيز التربية الإيجابية، ترجع القناة لمالكها خالد مقداد والذي يسعى دائما لتقديم محتوى تعليمي وديني وتربوي يناسب عادات وتقاليد الشعوب العربية، كل ذلك من خلال مجموعة من الأطفال أو من خلال بعض الرسوم المتحركة التي يعشقها الأطفال حتى توصل المعلومة بكل سلاسة وسهولة، تابعونا عبر مقالنا التالي للتعرف على تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة 2025

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات التي تحظى بشهرة واسعة بين الأسر العربية والأطفال، حيث تقدم محتوى متنوع يجمع بين التسلية والتعليم، حيث تستهدف القناة مختلف الفئات العمرية للأطفال وتقدم برامج وأفلام متنوعة تشجع على التفاعل وتعزز القيم الأخلاقية وتنمية مهارة الذكاء لديهم، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر قناة طيور الجنة منبراً لنشر الأخلاق الحسنة وتعزيز الانتماء الديني والوطني للأطفال، وتسعى لتوفير بيئة آمنة ومثمرة لهم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم، إليكم تردد القناة يمكن اتباعها بشكل صحيح حتى تنزيلها ضمن القنوات المفضلة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 12521.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على هوت بيرد

الترد: 11200.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

بعض أناشيد قناة طيور الجنة

ماما جابت بيبي.

حميدو.

شهاب الكذاب.

ليلى والذئب.

أختي ياعسل.

الأرنب والثعلب.

أنشودة الحروف.

يمكن لمتابعي ومحبي المحتوى الخاص بالأطفال الاستمتاع بمشاهدة برامج قناة طيور الجنة عبر هذه الترددات على مختلف الأقمار الصناعية، مما يتيح لهم الاستمتاع بمحتوى القناة بسهولة ووضوح عالي الجودة.