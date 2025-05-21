رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة الجديد 2025 والحصول على راتب شهري

منحة العمالة الغير منتظمة تعد واحدة من ابرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية حيث تهدف إلي تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا والأقل دخلا لتوفير وتحسين الظروف المعيشية لهم ومن اجل تلبيه جميع احتياجاتهم، حيث يتم تحديد صرف العمالة الغير منتظمة في العديد من المناسبات التالية، يتم صرفها في عيد العمال كذلك يتم صرفها في عيد الفطر، عيد الأضحى، بمناسبة المولد النبوي الشريف، التي تبلغ قيمتها 1500 جنيها بالإضافة إلي أن يتم الإعلان عن مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة القوي العاملة لذا يرجي المتابعة، عبر السطور القادمة سنسرد لكم خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 ابقوا معانا.

كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025

يرجي اتباع الخطوات التالية من اجل التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والتي تتمثل في:

أولا: الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوي العاملة.

ثانيا: انقر علي القائمة الرئيسية.

ثالثا: اضغط علي خانه الخدمات الإلكترونية، ثم قم بتحديد خدمة التسجيل علي منحة العمالة الغير منتظمة 2025.

رابعا: يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية مثل الاسم، الرقم القومي، المهنة، العنوان.

خامسا: إرفاق كافة المستندات.

أخيرا: انقر علي زر تقديم الطلب.

الشروط اللازمة للحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة 2025