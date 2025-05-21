عــرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 27 في هذا الموعد على قناة Kanal D التركية

يدور مسلسل المدينة البعيدة حول عليا وهي امرأة قوية تعيش حياة صعبة في كندا بعد وفاة زوجها لكنها تضطر إلى العودة لتركيا لدفن جثمان زوجها الذي أوصى بذلك قبل وفاته وتعود مع ابنها وسوف تتعرض للكثير من المشاكل من أهل زوجها وتحاول طوال المسلسل اثبات حقها هي وابنها.

مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 27

يواصل المسلسل التركي المدينة البعيدة Uzak Şehir جذب انتباه المشاهدين بحبكته الدرامية المشوقة، حيث تعرض الحلقة 27 يوم الإثنين المقبل الموافق 26 مايو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا على قناة Kanal D التركية، وفي هذه الحلقة تستمر عليا في مواجهة التحديات والصراعات داخل عائلة زوجها الراحل، حيث تتصاعد التوترات بعد دفاعها عن زواجها أمام الأصدقاء والمعارف.

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

قناة Kanal D التركية تعرض الحلقة الجديدة كل يوم إثنين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، أما قناة MBC4 تعرض النسخة المدبلجة باللغة العربية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة Kanal D التركية

القمر الصناعي: ترك سات

التردد: 11977

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم الأتراك، منهم: