موعد صرف رواتب المتقاعدين في سلطنة عمان 2025 وحقيقة نزول زيادة جديدة

أعلنت الحكومة في “سلطنة عمان” رسميًا عن وجود زيادة أخرى على رواتب المواطنين المتقاعدين 2025 مترقب تطبيقها قريبًا وجاءت هذه الخطوة لإثبات الالتزام التام من قبل الحكومة بتطبيق العدالة الاجتماعية قدر الإمكان بين فئات المجتمع ومساعدة المحتاجين في العيش حياة كريمة تحديدًا مما انتهوا من وظائفهم ووصلوا لسن التقاعد، وسوف نوضح تفاصيل أكثر حول موعد صرف الراتب التقاعدي الثابت والزيادة المقررة أيضًا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في سلطنة عمان 2025

بناءً على المواعيد الرسمية المطبقة في سلطنة عمان المحددة من الجهات المعنية في الدولة نجد أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الهيئات المختلفة يصرف كل شهر في آخر أيام من كل شهر ميلادي بصورة ثابتة، ولكن في بعض الحالات يتغير الموعد يتقدم أو يتم تأجيله إذا صادف إجازة رسمية في البلاد ويتم الإعلان عن ذلك عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية الرسمي إلكترونيًا.

جدول رواتب المتقاعدين في سلطنة عمان 2025

تم تحديد جدول رواتب المواطنين المتقاعدين في سلطنة عمان الذي يعتمد على كثير من العوامل والتي أبرزها عدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف على رأس عمله، الذي جاء كما يلي: