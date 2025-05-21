الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان أحداث نارية تابعها على تردد القنوات الناقلة

تقوم قناة ATV التركية بنقل الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر مايو 2025، نظير أن القناة حازت على شعبية هائلة منذ أنطلاقة أولى حلقات قيامة أرطغرل وعثمان، بالإضافة إلى أن حلقة اليوم من المتوقع بأن تشهد أحداث مدوية ونارية للغاية، وعيه يمكنك معرفة تردد القنوات الناقلة للحلقة الجديدة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ATV التركية

تقوم قناة ATV التركية بنقل الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان اليوم الأربعاء، بما تتمكن من تنزيلها، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة ترك سات.

التردد فهو 12053.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تردد قناة ATV التركية الثاني

أما عن التردد الثاني لقناة ATV على القمر الصناعي، حتى تتمكن من مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي أخر النايل سات.

تردد القناة فهو 10796.

استقطابها أفقي.

معدل الترميز للقناة 27500.

التشفير مجاني.

خطوات استقبال قناة ATV

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تنزيل قناة ATV، فجاءت كما يأتي:-