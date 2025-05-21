“رابط مباشر results.mlazemna.com“ نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا الدور الأول فور اعلانها

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 في العراق يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن الطرق الرسمية والموثوقة للحصول على النتائج بسرعة ودقة، وفي ظل التحول الرقمي الذي تتبعه وزارة التربية العراقية أصبحت عملية الاستعلام عن النتائج أكثر سهولة ومرونة من خلال منصات إلكترونية معتمدة، أبرزها موقع نتائجنا والموقع الرسمي لوزارة التربية.

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

وفقاً للأخبار فإن نتائج السادس الابتدائي 2025 يتوقع أن تعلن في الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من يونيو، وذلك بعد استكمال أعمال التصحيح والتدقيق النهائي في كافة المديريات.

خطوات الاستعلام عبر موقع نتائجنا

موقع نتائجنا يعد من أهم المنصات التعليمية التي اعتمدها طلاب العراق في السنوات الأخيرة، حيث يوفر نتائج الامتحانات الوزارية لجميع المراحل، ولابد من اتباع تلك الخطوات للاستعلام عن النتائج من خلاله:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لنتائجنا.

ثم اختيار الصف السادس الابتدائي.

قم بتحديد المحافظة والمديرية.

لابد من تحميل ملف PDF الخاص بالمدرسة.

البحث عن اسم الطالب أو رقم الجلوس داخل الملف.

الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية

يعد موقع وزارة التربية العراقية المصدر الأكثر رسمية للاطلاع على نتائج الامتحانات، ويمكن الاستعلام من خلاله باتباع تلك الخطوات: