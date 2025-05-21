ادفع 100 ألف وخدلك شقة.. تفاصيل الطرح الأول من “سكن لكل المصريين7” لمتوسطي الدخل

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن الطرح الأول تم منذ الساعات الماضية تزامنًا مع المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ليكون مخصص للمواطنين من متوسطي الدخل، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير سكن ملائم لكافة المتقدمين، مشيرًا إلى أن ذلك يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري، فيما يتم تخصيصها كأسبقية الحجز.

الإعلان عن وحدات سكنية جديدة في الدوة

وأوضح الشربيني، أن الإعلان يتضمن 15 ألف وحدة سكنية، على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز من اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر مايو 2025 إلى يوم 4 من شهر يونيو 2025 مضيفًا أن فرز كافة طلبات العملاء راغبي الحصول على الوحدات السكنية واختيار ما هو منطبق عليهم الشروط والضوابط المُحددة من قبل الوزارة، واستبعاد الغير منطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات أمام المواطنين، وتحديد موقف كافة العملاء ستتم إتاحة فترة تصل إلى 10 أيام متواصلة.

سداد جدية الحجز

وفي سياق متصل، أوضحت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان عن المبادرة الرئاسية التي توفر العديد من الوحدات السكنية، تضمن إتاحة التسليم في غضون الـ 18 شهرًا، وهناك بعض الوحدات التي سيتم تسليها في غضون 36 شهرًا، حتى أن جدية الحجز تصل إلى 100 ألف جنيه يتم دفعها بدءًا مع العلم، مع سداد الأقساط في المواعيد المحددة من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي أمام كافة المتقدمين، مشيرة إلى أن المحافظات التي يتم فيها الطرح تضمن البحر الأحمر والدقهلية ودمياط وأسوان والسادس من أكتوبر.