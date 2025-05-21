صرف مرتبات الموظفين شهر مايو 2025 بدون زيادة جديدة

ساعات قليلة قادمة وسيتم صرف مرتبات شهر مايو لجميع العاملين بالهيئات الحكومية لذا يتساءل العديد من المواطنين حول المواقع الإلكترونية عن المواعيد المحدد بصرف الرواتب، حيث انه من المؤكد بأن يتم صرفها بداية من 22 مايو ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية وذلك لأنها تعد من المصادر الهامة التي ينتظره المواطنين من اجل تلبيه كافة احتياجاتهم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلي البحث حول الموعد لصرف الزيادات علي رواتبهم حيث انه من المقرر أن يتم صرف الزيادات بداية من شهر يونيو القادم، عبر السطور القادمة سنسرد لكم كافة التفاصيل الآتية.

خطوات الاستعلام علي مرتبات شهر مايو 2025

أطلقت وزارة المالية علي الطرق اللازمة من اجل الاستعلام علي مرتابات العاملين بالقطاع الحكومي

في بداية الآمر: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية.

انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم قم بتحديد الاستعلام علي مرتبات الموظفين، تحديد شهر مايو 2025.

يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية في الخانات المحددة بذلك.

انقر علي زر الاستعلام.

يتم إظهار قيمة المرتب الخاص بالموظف، بالإضافة إلي بيان التفاصيل التي تتعلق به.

جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادات الجديدة بداية من شهر يوليو القادم 2025

من المقرر أن يتم صف زيادات علي مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية بداية من شهر يوليو القادم والتي تم اتخاذها ضمن حزمة اجتماعية شاملة إليكم التفاصيل: