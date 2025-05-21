صرف مرتبات الموظفين شهر مايو 2025 بدون زيادة جديدة

ساعات قليلة قادمة وسيتم صرف مرتبات شهر مايو لجميع العاملين بالهيئات الحكومية لذا يتساءل العديد من المواطنين حول المواقع الإلكترونية عن المواعيد المحدد بصرف الرواتب، حيث انه من المؤكد بأن يتم صرفها بداية من 22 مايو ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية وذلك لأنها تعد من المصادر الهامة التي ينتظره المواطنين من اجل تلبيه كافة احتياجاتهم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلي البحث حول الموعد لصرف الزيادات علي رواتبهم حيث انه من المقرر أن يتم صرف الزيادات بداية من شهر يونيو القادم، عبر السطور القادمة سنسرد لكم كافة التفاصيل الآتية.
خطوات الاستعلام علي مرتبات شهر مايو 2025
أطلقت وزارة المالية علي الطرق اللازمة من اجل الاستعلام علي مرتابات العاملين بالقطاع الحكومي
- في بداية الآمر: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية.
- انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم قم بتحديد الاستعلام علي مرتبات الموظفين، تحديد شهر مايو 2025.
- يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية في الخانات المحددة بذلك.
- انقر علي زر الاستعلام.
- يتم إظهار قيمة المرتب الخاص بالموظف، بالإضافة إلي بيان التفاصيل التي تتعلق به.
جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادات الجديدة بداية من شهر يوليو القادم 2025
من المقرر أن يتم صف زيادات علي مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية بداية من شهر يوليو القادم والتي تم اتخاذها ضمن حزمة اجتماعية شاملة إليكم التفاصيل:
- مرتبات الدرجة الممتازة: 15100 جنيها.
- مرتبات الدرجة العالية بقيمة 12200 جنيها.
- قيمة مرتبات درجة المدير العام او ما يعادلها بعد الزيادات بقيمة 10600 جنيها.
- مرتبات الدرجة الأولي او ما يعادلها بقيمة 10200 جنيها.
- مرتبات الدرجة الثانية تصل إلي 8900 جنيها بعد الزيادة.
- تصل مرتبات الدرجة الثالثة نحو 8300 جنيها بعد الزيادة.
- بينما تصل مرتبات الدرجة الرابعة نحو 7800 جنيها بعد إضافة الزيادات.
- تصل مرتبات الدرجة الخامسة بقيمة 7500 جنيها.
- تصل مرتبات الدرجة السادسة والخدمات المعاونة بقيمة 7100 جنيها.