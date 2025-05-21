ميكي بيفرح الأولاد.. تردد قناة ميكي ماوس الجديد 2025 إبهار ودوشة طول اليوم

قناة ماجد كيدز القناة التي استطاعت أن تحقق نسب نجاحا ساحقة منذ أن تم انطلاقها وذلك لأنها تحتوي علي برامج متعددة ومختلفة تؤثر بشكل إيجابي علي تنمية مهارات الطفل، حيث انه في مقتبل هذا العمر المبكر يبحث الكثير من أولياء أمور الصغار باستمرار علي الطرق الأكثر آمنا وذلك لأنهم غير قادرين علي التميز بين الصواب والخطأ من خلال ما يشاهدون بالإضافة إلي أن أنشطتها تساعد علي مهارات الحركة الدقيقة، أيضا التطور المعرفي، الإبداع، كذلك التركيز، كل ذلك يتم بثه عبر قناة ماجد كيدز من خلال الترددات التي سنوضحها لكم عبر السطور القادمة.

قناة ماجد كيدز علي التردد الجديد علي النايل سات

لضبط قناة ماجد كيدز قم بتحميل تردد القناة عبر البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12226.

مؤشر الترميز: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

من خلال مؤشر التصويب: 4/3.

ماجد كيدز عبر ترددها علي العرب سات

من اجل تثبيت قناة ماجد كيدز عبر تردداتها الجديدة علي العرب سات قم بتحميل البيانات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 11804.

من خلال معامل ترميز: 27500.

علي مؤشر الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

استقبال الترددات الجديدة بقناة ماجد كيدز علي التلفاز

لمشاهدة جميع البرامج التي يتم بثها عبر قناة ماجد كيدز قم بإتباع هذه الخطوات التالية لتنزيلها علي جهاز الاستقبال وسماعها في جميع الأوقات حيث تتمثل هذه الخطوات في: