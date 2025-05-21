بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2025 azhar.eg نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، كونها من أهم المواضيع وأكثرها بحثًا في الوقت الحالي، نظير أن نسبة النجاح تم الإعلان عنها عن الفصل الدراسي الأول بالنسبة للشهادة الابتدائية بنسبة بلغت نحو 98.21%، فيما أن التوقعات تؤول إلى إعلان الشهادة الابتدائية مع منتصف الشهر الجديد شهر يونيو 2025، بحيث يتعرف عليها كافة الطلاب والطالبات بهذه المرحلة الدراسية، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على إجراءات الاستعلام عن النتائج.

عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أما عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، فتُشير التوقعات كذلك إلى عرضها في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتمكن كافة الطلبة والطالبات بالإطلاع على نتائجهم، ويأتي إعلان النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والقيام باعتمادها من قبل وكيل الأزهر الشريف، حتى أن النتائج يتم رفعها على بوابة الأزهر الشريف، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي حصل عليها في هذه المرحلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية والابتدائية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية في عموم المعاهد الأزهرية، بناءً على ما يلي:-