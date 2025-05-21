حــ192 المؤسس عثمان.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد بجودة عالية وإشار قوية

تقدم قناة الفجر الجزائرية باقة كبيرة من الأعمال الفنية المختلفة التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين بمختلف دول العالم العربي، نظير أن القناة حظيت بمشاهدة عالية وشعبية واسعة في الآونة الأخيرة، وأصبح من السهل التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات، من أجل أن تتمكن من متابعة الحلقات الخاصة بالمؤسس بناءً على ما نوضحه لكم في لاسطور التالية.

أحدث تردد الفجر الجزائرية

يمكنك التعرف على أخر تحديث تم على تردد الفجر الجزائرية، من أجل أن تتابع حلقات المؤسس عثمان غدًا الخميس مترجمة للغة العربية، بناءً على المعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي الأول للقناة النايل سات.

التردد 12034.

بينما الاستقطاب فهو أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد الفجر الجزائرية الثاني

ولقناة الفجر تردد حديث أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف عليه، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها يكون 11034.

استقطابها أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية ياه سات

وعند ذلك يمكنك معرفة التردد الثاث لقناة الفجر الجزائرية الناقلة للمؤسس عثمان، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي الثالث “ياه سات”.

التردد الخاص بالقناة “12130”.

أما عن الإستقطاب “أفقي”.

معدل الترميز للقناة “27500”.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

موعد بث المؤسس عثمان على الفجر الجزائرية

تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل المؤسس عثمان وخاصة الحلقة 192 غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة لتكون مترجمة إلى اللغة العربية، حتى أن القناة تتميز بجودة عالية وإشارة قوية يسهل مشاهدة الحلقات من خلالها دون وجود أي صعوبة في ذلك.