رابط سريع يا زول.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني bankofkhartoum.com وأهم شروط فتح الحساب

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، يعتبر بنك الخرطوم واحد من أكبر البنوك في السودان والتي تخدم عدد كبير من العملاء حيث تقدم لهم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها، كما يعمل البنك أيضا على تقديم الخدمات والمعاملات البنكية بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على العملاء في إنهاء المعاملات المالية واليوم سيكون موضوع حديثنا عن رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

أن خدمة أنشاء حساب بشكل ألكتروني هي خدمة جديدة من البنك حيث تهدف إلى تنشيط العمليات المصرفية والتداول المالي خصوصا للمستثمرين والمغتربين وتأتي رابط فتح الحساب على النحو التالي:

أولا يتم الدخول الى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم المركزي.

يتم النقر على زر انشاء حساب جديد.

القيام بتحديد نوع الحساب، ثم يتم ملء استمارة التسجيل.

ادخال جميع البيانات ثم القيام برفع المستندات بصيغة pdf.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرسال الطلب.

يتم بعدها دراسة الطلب من إدارة البنك وفي حالة استيفاء جميع الشروط يتم أرسال رسالة نصية SMS، أو رسالة عبر البريد الإلكتروني برقم الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

حتى يتم فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين فإن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها وهي كالتالي: