وحش الفئة المتوسطة.. مواصفات ومميزات هاتف Oppo A97 5G بأداء مميز وتقنيات عالية

أصبحت التكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال الهواتف الذكية من أهم المجالات التي تشهد تطور سريع ومستمر، فواحدة من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال هي شركة Oppo التي تقدم للمستخدمين أحدث التقنيات بتصاميم مبتكرة وأداء قوي وأشكال جذابة، حيث جاء هاتف Oppo A97 5G ليناسب الفئة المتوسطة بأسعار خيالية وتقنيات تفوق الخيال، في هذا المقال سنذكر لحضراتكم سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 5G تابعونا.

مواصفات ومميزات هاتف Oppo A97 5G

يعتبر Oppo A97 5G هاتف متوازن ما بين الأداء القوي والتصميم الجذاب وتقنية الجيل الخامس 5G، كما يمكن لهواة التكنولوجيا الحديثة النظر في هذا الهاتف كخيار قوي يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إليكم مواصفات ومميزات وعيوب الهاتف.

الشاشة يتميز هاتف Oppo A97 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة وبدقة عرض FHD+ البطارية قد تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع. الذاكرة كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. المعالج يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 900 مع دعم لتقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، مما يجعل الهاتف قوي في أداء مهامه. نظام التشغيل يحتوي الهاتف أيضاً على نظام تشغيل ColorOS 11.1. الكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 + 2 ميجا بكسل.

وأمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

مميزات هاتف Oppo A97 5G

يعتبر الأداء القوي بفضل معالج MediaTek Dimensity 900 ودعم تقنية الجيل الخامس 5G.

يتميز بشاشة ذات جودة عالية وتصميم أنيق وشكل جذاب.

ألوانه عديدة تناسب كل الفئات.

سعره مميز مقارنة بالهواتف الأخرى.

يحتوي على مستشعر بصمة سريع.

كما يدعم شبكات 5G.

عيوب هاتف Oppo A97 5G