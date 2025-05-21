بجودة هائلة.. إذاعة الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان على القنوات الناقلة الأن

ينتظر الكثير من عشاق المؤسس عثمان، موعد عرض الحلقة الجديدة 192 التي سيتم بثها في غضون ساعات من الأن، ناهيك عن أنها تعتبر من الحلقات المشوقة التي تضمن الكثير من الأحداث التاريخية والواقعية، حتى أنه عقب ظهور الغازي تورغوت انقلبت الأحداث رأسًا على عقب، وأصبحت ذات جاذبية عالية بكاريزما الغازي ودخوله في مناوشات مع الصليبين وأعداء المؤسس، كل ذلك يأتي في إطار تأسيس الدولة العثمانية، وسنتعرف معًا على مواعيد بث الحلقة الجديدة خلال السطور التالية.

موعد إذاعة الحلقة 192 المؤسس عثمان

جاءت أبرز مواعيد بث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، لكي يُشاهدها أكبر عدد من المتابعين في مختلف دول العالم، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

بث الحلقة 192 من المؤسس عثمان اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر مايو 2025 على قناة ATV الساعة التاسعة مساءً.

فيما يتم عرض الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية يوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

فيما تقوم بعض المنصات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي بنقل أحداث المسلسل أول بأول.

تردد قناة ATV التركية 2025

حتى تتمكن من مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان اليوم الأربعاء على قناة ATV التركية، فجاءت المعلومات كما يأتي:-