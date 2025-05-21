عاجل.. تأخر رواتب الموظفين في العراق وقلق كبير

ينتظر شريحة كبيرة من العاملين في إقليم كردستان، صرف رواتب الشهر الجديد ومستحقات الأشهر المتأخرة، ناهيك عن أن التأخير يُعاني منه الكثير من الموظفون منذ سنوات، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والمعيشي، ويُسبب إلى تصاعد مشاعر الإحباط والغضب في صفوفهم، مع تصاعد الاضطرابات المتتالية داخل الإقليم في الوقت الحالي.

تأخير صرف رواتب الموظفين في كردستان

وفي سياق متصل، علق الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة المالية في الإقليم، ومساهمتها في تصاعد حالات من العصبية أمام المواطن الكردي، مؤكدًا أنها واحدة من الأثار المالية التي تضغط على المواطن بشكل كبير، إذا أنه يتلقى تصرفات غير محسوبة، وينتج عنها تقصير في العمل داخل الإقليم بمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة فيه، مضيفًا أن الأشهر الأخيرة زادت المشاكل بشكل كبير داخل الأسواق وبمختلف الأسر وبين سائقي السيارات.

حلول لحل أزمة تأخير صرف رواتب كردستان

وفي هذا الشأن، أوضحت حكومة الإقليم إلى أنها تسعى جاهدة لوجود حلول جذرية تقضي على أزمة تأخير صرف رواتب الموظفين في كردستان، بالإضافة إلى ذلك يتوقف على تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية مقابل إرسال حصة الإقليم من الموازنة ورواتب الموظفين، ناهيك عن الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، حتى لا ينتج عن ذلك أي تأخير في إرسال الرواتب شهريًا كما يحدث في الوقت الحالي، ولكي لا يُعاني ألاف العائلات من التعمد بشكل مباشر على دخلها من الوظيفة العامة.