“الان” جدول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2025 لجميع الشعب الدراسية وفقا لما اعلن من وزارة التعليم

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“الان” جدول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2025 لجميع الشعب الدراسية وفقا لما اعلن من وزارة التعليم
جدول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2025

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2025، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للامتحانات التي تفصلنا عنها أيام قليلة وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة التربية والتعليم الفنى في مصر، حيث أنه من المنتظر بأن تبدأ الاختبارات لجميع الشعب الدراسية رسميا من يوم 15 يونيو 2025، وتستمر حتى 10 يوليو 2025، كما أنه متوقع الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة ومقرات اللجان الامتحانية خلال الفترة القليلة المقبلة.

جدول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والتي تكون لكافة الشعب الدراسية علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي لتكون على النحو التالي:

IMG 4862

  • الأحد 15 يونيو: مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • الثلاثاء 17 يونيو 2025: مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأحد 22 يونيو: مادة اللغة العربية.
  • الخميس 26 يونيو: مادة الفيزياء والتاريخ.
  • الأحد 29 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • الخميس 3 يوليو: مادة الكيمياء والجغرافيا.
  • الأحد 6 يوليو: مادة الرياضيات البحتة.
  • الخميس 10 يوليو: مادة الرياضيات التطبيقية والاحصاء والأحياء.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم

تمثل موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم ليكون على النحو الآتي:

  • يوم 15 يونيو 2025: مادة التربية الدينية والوطنية.
  • يوم 17 يونيو 2025: مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم 22 يونيو 2025: مادة اللغة العربية.
  • يوم 24 يونيو 2025: مادة اللغة الأجنبية الثانية:
  • يوم 26 يونيو 2025: مادة الفيزياء والتاريخ
  • يوم 29 يونيو 2025: مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم 1 يوليو 2025: مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.
  • يوم 3 يوليو 2025: مادة الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم 6 يوليو 2025: مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع.
  • يوم 8 يوليو 2025: مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا.
  • يوم 10 يوليو 2025: مادة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

تعليقات

عاجل
“بال ID خدلك 4444 شدة “.. شحن شدات PUBG Mobile 2025 من الموقع الرسمي “ميداس باي” مجربة 100%