“الان” جدول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2025 لجميع الشعب الدراسية وفقا لما اعلن من وزارة التعليم

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2025، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للامتحانات التي تفصلنا عنها أيام قليلة وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة التربية والتعليم الفنى في مصر، حيث أنه من المنتظر بأن تبدأ الاختبارات لجميع الشعب الدراسية رسميا من يوم 15 يونيو 2025، وتستمر حتى 10 يوليو 2025، كما أنه متوقع الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة ومقرات اللجان الامتحانية خلال الفترة القليلة المقبلة.

جدول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والتي تكون لكافة الشعب الدراسية علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي لتكون على النحو التالي:

الأحد 15 يونيو: مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو: مادة اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو: مادة الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو: مادة الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو: مادة الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو: مادة الرياضيات التطبيقية والاحصاء والأحياء.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم

تمثل موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم ليكون على النحو الآتي: