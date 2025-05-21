“الان” رفع جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025 || محدث من مديريات التعليم

زاد البحث خلال الساعات الماضية من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 – 2025، يأتي ذلك في إطار الاستعداد الجيد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني والتي من المنتظر بأن تبدأ خلال الفترة المقبلة وفقا للجدول الزمني المحدد من وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في مصر، فيما يختلف الجدول حسب كل محافظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025، ومن المقرر بأن يبدأ رسميا من يوم 31 مايو الحالي ويستمر حتى يوم 4 يونيو المقبل، فيما تضمن جدول اختبارات ثالثة اعدادي في محافظة القاهرة ليكون على النحو الآتي:

يوم السبت 31 مايو الحالي: امتحان مادة اللغة العربية والتربية والدينية.

يوم الاحد 1 يونيو المقبل: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

يوم الاثنين 2 يونيو المقبل: امتحان مادة اللغة الاجنبية والجبر والاحصاء.

يوم الثلاثاء 3 يونيو المقبل: امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

يوم الاربعاء 4 يونيو المقبل: امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة الجيزة

تمثل جدول امتحانات الشهادة الاعدادية لعام 2025 في محافظة الجيزة ليكون كما يلي: