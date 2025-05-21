“حساب جديد في ثواني” طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني من بالتلفون bankofkhartoum بخمس شروط فقط

زاد البحث مؤخرا من المواطنين للتعرف على طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني، حيث طرح بنك الخرطوم الفترة السابقة بعض من الخدمات الإلكترونية لعملائه من المقيمين والمغتربين ومنها إمكانية إنشاء حساب جديد إلكترونيا دون التوجه للبنك والتواجد في الزحام، فيما يمكن الاستفادة بتلك الخدمة دون دفع أي رسوم وذلك م أجل القيام بتحويل الأموال محليا ودوليا ودفع الفواتير.

طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الخطوات التي تمكنك من فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني، ويكون ذلك عبر اتباع بعض من النقاط المقبلة:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف.

ثم تحديد اللغة عربي أو إنجليزي.

كذلك يتم تحديد نوع الحساب.

اختيار أيقونة إنشاء جديد.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات.

التأكد من صحة المعلومات ودقتها.

كتابة الاسم والرقم الوطني ورقم الهوية.

إرفاق الاوراق المطلوبة بصيغة pdf.

من ثم الموافقة على الشروط والضوابط.

النقر على خانة فتح الحساب وانتظر ثواني.

أخيرا ستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك، وستحصل على رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين

يوجد بعض من الشروط المطلوبة التي تمكن العميل من فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: