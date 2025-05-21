“أفتح حسابك من مكانك“ شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

يبحث المواطنين السودانيين عن شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان البنك عن طرح عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين والمغتربين ومنها إنشاء حساب جديد إلكترونيا من أي وقت وأي مكان دون التوجه لفرع البنك، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة الاستفادة بكافة الخدمات المصرفية المالية ومنها تحويل الأموال محليا أو دوليا وكذلك دفع وشراء الفواتير أيضا.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح حساب في بنك الخرطوم رسميا وتمثلت ابرزها ما يلي:

يجب بأن يكون الشخص سوداني الجنسية.

ضرورة بألا يوجد لدى الفرد حساب في البنك بوقت سابق.

السن لا يقل عن 18 عام، وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة.

كما يجب ايداع مبلغ لفتح الحساب بقيمة 10000 جنيه سوداني.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للبنك وبعد ذلك اتباع عدد من الخطوات الآتية: