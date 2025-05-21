“تابع بجودة عالية HD” موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الجزء السادس على قناة الفجر الجزائرية .. وأحداث نارية في انتظار المتابعين

يبحث الجمهور الساعات القليلة السابقة للتعرف على موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الجزء السادس، جاء ذلك تزامنا مع الإعلان عن تأجيل الحلقة من الأسبوع الماضي بسبب مباراة كأس تركيا التي تم عرضها بنفس التوقيت إذاعة الحلقة، كما أنه من المنتظر بأن تشهد الأحداث الكثير من التشويق والإثارة وأبرزها حدوث معركة لتكون ما بين عثمان مع المغول وذلك مع حدوث بعض الصراعات التي تهدد القبيلة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

تفصلنا ساعات قليلة على موعد الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان، حيث تعرض مساء اليوم الأربعاء 21 – 5 – 2025 عبر قناة ATV التركية كما تبدأ الحلقة الساعة 21.00 بتوقيت السعودية ومصر والساعة 20.00 بتوقيت تركيا، بينما تعرض غدا الخميس 22 – 5 – 2025 عبر قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الساعة 21.00 بتوقيت تركيا والساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، فيما تعرض المسلسل عبر عدد من الوسائل والمنصات الإلكترونية الأخرى ومنها منصة قصة عشق وكذلك منصة نور بلاي وأيضا عبر كل من قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

تمثلت القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس ويكون ذلك من خلال إدخال بعض الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

قناة ATV التركية

القمر الصناعي نايل سات.

يكون التردد للقناة: 12053.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

يكون الترميز من خلال: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية