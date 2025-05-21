“أحداث مشوقة لا تفوتها” موعد عرض الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان في هـذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV

تفصلنا ساعات قليلة على موعد عرض الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس مدبلجة على قناة ATV التركية، حيث ينتظر الجمهور في الوطن العربي ميعاد الحلقة التي تعرض مساء اليوم بعدما تم تأجيلها رسميا من الأسبوع الماضي بسبب مباراة كأس تركيا، ومن امنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة الكثير من الإثارة وفقا لما جاء في الإعلان التشويقي.

موعد الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان

من المتوقع بأن يكون موعد الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو الحالي وذلك على قناة ATV التركية وتبدأ الحلقة في الساعة 8 مساء بتوقيت دولة تركيا وكذلك في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية، بينما تعرض المسلسل مساء يوم غدا الخميس الموافق 22 مايو الحالي وتكون على قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الحلقة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة والساعة 9 مساء بتوقيت تركيا، وكذلك مكن متابعة المسلسل من خلال قصة عشق ونور بلاي وقناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس

أما عن أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 ستشهد أحداث مشوقة وأبرزها مواجهة تحدث ما بين عثمان وبين المغول بينما يحاول العدو أيضا السيطرة على الأراضي ولذلك يقوم المؤسس عثمان بإعداد خطة دفاعية عن قبيلته، ومتوقع اتخاذه لعدد من القرارات الهامة التي قد تغير مسار الحرب، كذلك ستدور الأحداث حول مصير أورهان وهل سيبدأ بتولي قيادة الدولة مما يتسبب ذلك في حدوث بعض من الصراعات الجديدة.