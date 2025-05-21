ما هي حقيقة إيداع زيادة 100,000 دينار في رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر يونيو 2025 قبل عيد الاضحى المبارك؟

لقد وفرت وزارة المالية العراقية العديد من الخدمات للمواطنين المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الدولة حيث وفرت لهم خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر الوزارة لتسهيل الوقت والجهد على المواطنين ومع اقتراب موعد صرف راتب التقاعد في العراق هناك مجموعة من التساؤلات حول حقيقة إيداع زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر يونيو 2025 بمبلغ 100,000 دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة في مقال اليوم.

ما هي حقيقة إيداع زيادة في رواتب المتقاعدين بالعراق

يعتبر خبر زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين والمدنيين في العراق ليس صحيح بل هو مجرد أشاعة فقط لا غير طبقاً لتعليمات وزارة المالية العراقية كما أكدت الوزارة عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن كما أي تعديل في الرواتب التقاعدية سوف يتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للوزارة كما أوضحت أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي هو 500 ألف دينار عراقي ولا توجد أي إيداع جديد أو زيادة في رواتب المتقاعدين بمبلغ 100,000 دينار قبل عيد الاضحى المبارك كذلك من المفترض أن يتم صرف رواتب المتقاعدين العراقيين في يوم 1 يونيو 2025 ولكن بدون زيادة في الرواتب التقاعدية.

كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي في العراق