تفعيل حسابك في ثواني..طريقة فتح حساب عبر الأونلاين في بنك أمدرمان الوطني بالسودان بالرقم الوطني

يوفر بنك أمدرمان الوطني بالسودان التطور الرقمي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة في الدولة بشروط وضوابط محددة حيث يوفر إمكانية فتح حساب بنكي عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أحدى الفروع التابعة إلى بنك أمدرمان الوطني مما يسهل على السودانيين المغتربين إدارة حساباتهم الشخصية ومتابعة معاملاتهم البنكية لدى بنك أمدرمان الوطني لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على الحساب البنكي.

طريقة فتح حساب عبر الأونلاين في بنك أمدرمان الوطني

يمكن للسودانين والمغتربين فتح حساب جديد عن طريق بنك أمدرمان الوطني باتباع الخطوات التالية كما يلي:

الدخول إلى موقع بنك أمدرمان الوطني في دولة السودان.

ثم إنشاء حساب مستخدم جديد.

بعد ذلك اختيار خدمة فتح حساب بنكي ثم تسجيل الدخول.

لا بد من تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية.

ثم بعد ذلك رفع الأوراق الرسمية مثل الرقم الوطني للسودانيين أو تسجيل جواز السفر للمغتربين.

بعد ذلك الموافقة على الشروط لدى بنك أمدرمان الوطني.

ثم إرسال الطلب إلى بنك أمدرمان الوطني.

شروط فتح حساب عبر بنك أمدرمان الوطني

يفضل توفير جميع الالتزامات المطلوبة للموافقة على فتح حساب عبر بنك أمدرمان الوطني لذلك إليكم جميع الشروط والأحكام المطلوب توافرها كما يلي: