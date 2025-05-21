منصة مظلتي..رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها لدى وزارة العمل العراقية

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في عموم العراق للحصول عليها لا بد من توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على هذا البرنامج من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ولكن حتى الآن لم يظهر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق في مختلف محافظات البلاد ولكن في حالة ظهورها يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين من منصة مظلتي الإلكترونية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق

وضحت وزارة العمل العراقية بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم تعلن الوزارة عنه بل تتم الاختيار وفقاً للشروط المطلوبة للاستحقاق من قبل الوزارة وسوف للعلم يتم إعلان النتائج فور صدورها عبر منصة مظلتي الإلكترونية لذلك إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي:

لمعرفة حالة طلبكم عند إعلان النتائج عليك الدخول إلى منصة مظلتي الإلكتروني.

اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التي يتبع لها مقدم الطلب.

اختيار الوجبة السابعة في حالة توفرها.

البحث في القائمة المنشورة للتحقق من حالة الطلب.

شروط التقديم لبرنامج الرعاية الاجتماعية