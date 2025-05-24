اجازة عيد الاضحى 2025 في السعودية للموظفين بالقطاع العام والخاص والمدارس

ينتظر جميع المواطنين بالمملكة السعودية مع قرب نهاية شهر مايو الجاري 2025 إعلان الجهات الرسمية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1446 – 2025 في البلاد، حيث تعد على رأس الإجازات الرسمية الدينية التي تحتفل بها المملكة كل عام في موعدها الثابت وتمتد لتشمل الطلبة والطالبات وموظفين القطاع الخاص والحكومي، أما بالنسبة لموعد بدايتها ونهايتها فيتم الإعلان عنه قبل بدء شهر ذو الحجة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما سنوضح بالتفصيل.

موعد بداية شهر ذو الحجة 1446 هجريًا

بناءً على التقديرات الفلكية التي صرحت بها معاهد الفلك المتخصصة في مختلف البلدان العربية الإسلامية تحديدًا السعودية نجد أنه من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق “28 مايو 2025” هو غرة الشهر، حيث تشهد البلاد في مساء الثلاثاء 27 مايو 2025 عقد مؤتمر لرؤية الهلال وثبوت ظهوره وبالتالي تأكيد بداية الشهر في الموعد.

موعد اجازة عيد الاضحى 2025 في السعودية

قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الموعد المقرر بدء إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك بالمملكة 2025 للعام الجاري فمن المقرر أن تبدأ الإجازة من يوم وقفة عرفات الخميس الموافق “5 يونيو 2025” ومن المتوقع أن تستمر ليوم الاثنين الموافق “9 يونيو 2025” وتكون الإجازة متتالية.

إجازة عيد الأضحى للمدارس 2025 – 1446 هـ

بعد معرفة مدة إجازة عيد الأضحى المبارك بشكل عام في المملكة السعودية وموعد بدايتها في القطاعات المختلفة بالبلاد نجد أن عطلة الطلبة والطالبات في القطاع التعليمي بشكل عام تتزامن مع الإجازة الرسمية السائدة في المملكة، ولكن حتى الآن لا توجد مواعيد رسمية معلن عنها من قبل وزارة التعليم وخلال أيام سوف تعلن عن موعد بداية العطلة ونهايتها أيضًا.