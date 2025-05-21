لمحبي مسلسل المؤسس عثمان..ثبتها الآن تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بجودة عالية

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة من المسلسلات الدرامية التاريخية لكن من أشهرها مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الذي نال اعجاب الكثير من المتابعين لتلك القناة كما يعرض على القناة باللغة العربية لذلك حظيت قناة الفجر الجزائرية بشعبية واسعة في الوطن العربي لما تقدمه من محتوى يجمع بين الترفيه والتسلية كما يتابعها الملايين من المشاهدة لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة المسلسل بجودة عالية في الصوت والصورة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يسعى العديد من محبي ومتابعي المسلسلات التاريخية قناة الفجر الجزائرية كما يرغبوا مشاهدة تلك القناة بجودة عالية لذا لا بد من تحديث القناة الفضائية على حسب القمر الصناعي لذلك سوف نقدم لكم أحدث ترددات قناة الفجر الجزائرية على مختلف الأقمار الصناعية مع خطوات بسيطة لضبط القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية ياه سات

التردد: 12130

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية