بورصة الدواجن اليوم..أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في الأسواق وسعر كرتونة البيض

يعتبر أسعار الفراخ في الأسواق المصرية من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المتابعين لحركة السوق حيث يرغب العديد من المستهلكين التعرف على أسعار الفراخ سواء فراخ بيضاء أو فراخ بلدي حيث يأخذ المستهلك قرار الشراء على حسب سعر الدواجن في الأسواق المصرية لذلك سوف نوضح لكم أسعار الدواجن في الأسواق بل أيضاً للتجار في المزارع.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

يريد الكثير من المتابعين لحركة السوق المحلي في جمهورية مصر العربية التعرف على أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 لذلك سوف نوضح لكم حركة السوق من أجل اتخاذ القرار المناسب للشراء كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

أسعار الفراخ اليوم في مصر حيث أسعار الفراخ البيضاء قد سجلت 88 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن.

كما الفراخ الساسو تراوحت ما بين 92 حتى 93 جنيه للكيلو.

كذلك الفراخ البلدي بلغت 120 جنيه للكيلو في المزرعة كما وصلت إلى 130 جنيه في الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم

سوف نوضح لكم سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق المصرية كما يلي:

أصبح أسعار البيض الأبيض تراوح ما بين 115 حتى 123 جنيه للكرتونة.

كذلك البيض الأحمر تراوح ما بين 123 حتى 127 جنيه للكرتونة.

كذلك البيض البلدي سجل 130 جنيه للكرتونة.

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