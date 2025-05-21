أوبو تشعل المنافسة بأفخم هاتف يغزو الساحة هاتف Oppo Reno 12 F 5G الأكثر مبيعاً بإمكانيات خيالية وأداء وبطارية عملاقة

من المعروف أن شركة أوبو تعد من الشركات العملاقة في عالم الهواتف، فهي كالعادة تقوم بطرح هواتف فاخرة تبهر الجميع، ومن ضمن الهواتف التي قامت بالإعلان عنها هو هاتف Oppo Reno 12 F 5G، والذي جاء بالعديد من المواصفات والإمكانيات العالية، حيث يتميز بشاشة أموليد كبيرة، وكاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل تلتقط صور رائعة، بالإضافة إلي معالج مقبول يقدم أداء جيد، وفي السطور القادمة سنتعرف على مواصفات الهاتف وأهم مميزاته وعيوبه وسعره الحالي.

مواصفات Oppo Reno 12 F 5G

المعالج: ثماني النواة Dimensity 6300 تكنولوجيا 6 نانو

التخزين / الرام: 256/512 جيجا مع 12 جيجا رام

الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / امامية 32 م.ب.

الشاشة: 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 14

البطارية: 5000 مللي أمبير

مميزات Oppo Reno 12 F 5G

يتميز الهاتف بتصميم فخم مقاوم للكسر، مع حلقة إضاءة “رينج لايت” تتوهج عند تلقي الإشعارات.

مزود ببطارية كبيرة السعة تدوم طوال اليوم، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط لإعادة الشحن بسرعة.

يحتوي على سماعات خارجية بتقنية الصوت الستيريو.

شاشة أموليد مسطحة واسعة بدقة FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع مرتفع.

يدعم تقنيات ذكاء اصطناعي من OPPO، مثل أداة الممحاة الذكية (AI Eraser)، ملخص التسجيلات (AI Recorder Summary)، استوديو الذكاء الاصطناعي (AI Studio)، خاصية BeaconLink.

عيوب Oppo Reno 12 F 5G

يفتقر الهاتف إلى إمكانية تسجيل الفيديوهات بدقة 4K.

الكاميرات تقدم أداء مقبول ولكنه ليس متميزًا.

لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لتوصيل سماعات الأذن السلكية.

يقدم المعالج أداء قوي، لكنه أقل كفاءة مقارنة بمعالج Reno 11F.

تحديث طفيف مقارنة بـ Reno 11F: يتميز الهاتف بتصميم أحدث مقاوم للكسر، صوت ستيريو رائع، ذاكرة رام 12 جيجابايت، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة، لكنه يتخلف عن Reno 11F في قوة المعالج، سرعة الشحن (67 واط)، ودعم تصوير فيديو 4K.

سعر Oppo Reno 12 F 5G

في مصر:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 16000 جنيه مصري (ضمان محلي).

نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 17500 جنيه مصري (ضمان محلي).

في السعودية:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 1300 ريال سعودي.

في الإمارات: