رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني Bank of Khartoom

يعتبر بنك الخرطوم هو واحدًا من أهم المؤسسات المالية في دولة السودان لذلك يرغب عدد كبير من السودانيين في التعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025 حيث في ظل التحول الرقمي أصبحت الخدمة سهلة ومرنة ومع ذلك فإن طريقة فتح وتفعيل الحساب ما زال يجهلها الكثيرون لذلك من خلال موقعنا الإخباري البديل سوف نوافيكم بكل ما يلزم من شروط وخطوات إلكترونية من اجل فتح الحساب .

رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني

لا تحتاج لبذل مجهود لكي تقوم بفتح حساب بنكي داخل بنك الخرطوم حيث يتم ذلك من خلال هاتفك المحمول أو لوحتك الذكية تقوم باتباع عدة خطوات بسيطة على الإنترنت ويصبح حسابك جاهزًا لاستقبال الأموال وهذه الخطوات جاءت على النحو التالي

التوجه مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم من هنـــــــــــــــا

ثم اختيار اللغة التي تفهمها ”العربية أم الإنجليزية“

اختار ”فتح حساب جديد“

استمارة البيانات عليك بملء الفراغات بها والتأكد من الإجابة بشكل صحيح

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة قبل الضغط على زر ”إرسال الطلب“ وافق على جميع الشروط والأحكام

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم أربعة شروط لكي يستطيع المقيم داخل أو خارج دولة السودان فتح الحساب عن طريق الإنترنت لذلك نرصد إليكم الآن خلال السطور التالية جميع المتطلبات الخاصة بفتح الحساب

الشرط التفاصيل السن يشترط أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر الإقامة لا يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا في السودان الحد الأدنى للرصيد يشترط إيداع 10 آلاف جنيه لفتح وتفعيل الحساب الجنسية يجب أن يكون العميل سوداني الجنسية

خطوات تفعيل الحساب الإلكتروني في بنك الخرطوم

بعد الانتهاء من تقديم طلب فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني ستصلك رسالة تأكيد على رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني ثم يقوم البنك بمراجعة المستندات والتحقق من البيانات المدخلة للتأكد من صحتها وبعد مراجعة الطلب في حال اكتمال الشروط والمرفقات المطلوبة يتم تفعيل الحساب بنجاح دون الحاجة لزيارة أي فرع ويمكنك بعدها الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية مثل استقبال الحوالات وتحويل الأموال ودفع الفواتير عن طريق التطبيق البنكي أو الموقع الرسمي بسهولة وأمان