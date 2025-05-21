رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني Bank of Khartoom

يعتبر بنك الخرطوم هو واحدًا من أهم المؤسسات المالية في دولة السودان لذلك يرغب عدد كبير من السودانيين في التعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025 حيث في ظل التحول الرقمي أصبحت الخدمة سهلة ومرنة ومع ذلك فإن طريقة فتح وتفعيل الحساب ما زال يجهلها الكثيرون لذلك من خلال موقعنا الإخباري البديل سوف نوافيكم بكل ما يلزم من شروط وخطوات إلكترونية من اجل فتح الحساب .
رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني
لا تحتاج لبذل مجهود لكي تقوم بفتح حساب بنكي داخل بنك الخرطوم حيث يتم ذلك من خلال هاتفك المحمول أو لوحتك الذكية تقوم باتباع عدة خطوات بسيطة على الإنترنت ويصبح حسابك جاهزًا لاستقبال الأموال وهذه الخطوات جاءت على النحو التالي
- التوجه مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم من هنـــــــــــــــا
- ثم اختيار اللغة التي تفهمها ”العربية أم الإنجليزية“
- اختار ”فتح حساب جديد“
- استمارة البيانات عليك بملء الفراغات بها والتأكد من الإجابة بشكل صحيح
- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة قبل الضغط على زر ”إرسال الطلب“ وافق على جميع الشروط والأحكام
الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم 2025
حدد بنك الخرطوم أربعة شروط لكي يستطيع المقيم داخل أو خارج دولة السودان فتح الحساب عن طريق الإنترنت لذلك نرصد إليكم الآن خلال السطور التالية جميع المتطلبات الخاصة بفتح الحساب
|الشرط
|التفاصيل
|السن
|يشترط أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر
|الإقامة
|لا يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا في السودان
|الحد الأدنى للرصيد
|يشترط إيداع 10 آلاف جنيه لفتح وتفعيل الحساب
|الجنسية
|يجب أن يكون العميل سوداني الجنسية
خطوات تفعيل الحساب الإلكتروني في بنك الخرطوم
بعد الانتهاء من تقديم طلب فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني ستصلك رسالة تأكيد على رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني ثم يقوم البنك بمراجعة المستندات والتحقق من البيانات المدخلة للتأكد من صحتها وبعد مراجعة الطلب في حال اكتمال الشروط والمرفقات المطلوبة يتم تفعيل الحساب بنجاح دون الحاجة لزيارة أي فرع ويمكنك بعدها الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية مثل استقبال الحوالات وتحويل الأموال ودفع الفواتير عن طريق التطبيق البنكي أو الموقع الرسمي بسهولة وأمان