تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل سات وعرب سات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة الفجر الجزائرية تعتبر هي واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متميز ومختلف عن الكثير من القنوات حيث تعرض قناة الفجر أشهر المسلسلات التركية مترجمة للعربية، ومن أبرزهم مسلسل قيامة المؤسس عثمان، ولذلك يزداد الإقبال على معرفة ترددها وكيفية ضبطه على جهاز الرسيفر لمتابعة أحدث الأعمال الدرامية، ومن خلال السطور التالية، سوف نوفر لكم بيانات تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 وخطوات تثبيتها على الجهاز بأسهل طريقة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 نايل سات

يمكن القيام بضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، والذي جاء بالبيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 12034 أفقي (H) 27500 5/6 عالية

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 عرب سات

يمكن أيضا أن نقوم بضبط تردد قناة الفجر عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال هذه البيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة عرب سات 11034 أفقي (H) 27500 3/4 HD

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الرسيفر

يمكن أن يتم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر والذي يأتي من خلال القيام باتباع الخطوات البسيطة التالية: