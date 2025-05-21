تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل سات وعرب سات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة الفجر الجزائرية تعتبر هي واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متميز ومختلف عن الكثير من القنوات حيث تعرض قناة الفجر أشهر المسلسلات التركية مترجمة للعربية، ومن أبرزهم مسلسل قيامة المؤسس عثمان، ولذلك يزداد الإقبال على معرفة ترددها وكيفية ضبطه على جهاز الرسيفر لمتابعة أحدث الأعمال الدرامية، ومن خلال السطور التالية، سوف نوفر لكم بيانات تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 وخطوات تثبيتها على الجهاز بأسهل طريقة.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 نايل سات
يمكن القيام بضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، والذي جاء بالبيانات التالية:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|نايل سات
|12034
|أفقي (H)
|27500
|5/6
|عالية
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 عرب سات
يمكن أيضا أن نقوم بضبط تردد قناة الفجر عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال هذه البيانات التالية:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|عرب سات
|11034
|أفقي (H)
|27500
|3/4
|HD
ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الرسيفر
يمكن أن يتم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر والذي يأتي من خلال القيام باتباع الخطوات البسيطة التالية:
- قم اولا بفتح القائمة من خلال جهاز الريموت كنترول
- وبعد ذلك يتم النقر على خيار “التثبيت اليدوي” من ضمن القائمة
- ثم حدد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات وبعد ذلك نقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالتردد
- وأخيراً قم بالنقر على زر “البحث” وبعد ظهور القناة أمامك، انقر على زر “الحفظ”.