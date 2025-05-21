«أهم الترتيبات الجديدة» بنظام البوكليت نزل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 في الجيزة

تزامناً مع اقتراب موعد الفترة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي بدأ يتزايد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 في الجيزة من قِبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول الامتحانات الرسمي للشهادة الإعدادية وهذا بهدف تمكين الطلاب من تنظيم أوقاتهم والاستعداد الجيد للاختبارات حتى يتمكنوا من الحصول على درجات مرتفعة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 في الجيزة

نرى أنه في خلال هذه الفترة القصيرة بدأت وزارة التربية والتعليم بإصدار ووضع بعض القرارات وحسم الأمور الهامة المتعلقة بالطلاب مثل اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 في الجيزة بالإضافة إلى أنه سوف تكشف عن أرقام جلوس الثانوية العامة أثناء هذه الفترة القصيرة، لذلك نعرض لكم أحد هذه القرارات التي تم تطبيقها بالفعل وهو هذا الجدول:

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تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة ملاحظات لضمان سير الامتحانات بسلاسة، ومنها:

نظام البوكليت: يتم إجراء الامتحانات بنظام البوكليت، مع الحفاظ على نفس المواصفات المعتمدة في الفصل الدراسي الأول.

مواصفات الأسئلة: تتنوع الأسئلة بين الاختيارات المتعددة والصح والخطأ والأسئلة المقالية القصيرة، حيث تهدف جميع الأسئلة إلى قياس مستويات الفهم المختلفة لدى الطلاب.

الأنشطة التربوية: يعفى طلاب نظام المنازل من امتحانات الأنشطة التربوية، بينما يتم تقويم الطلاب المنتظمين عملياً.

الامتحانات العملية: تُحدد مواعيد الامتحانات العملية لمواد مثل العلوم والحاسب الآلي من قبل كل مدرسة وفقاً لظروفها.

تنظيم الامتحانات: يتم تطبيق القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم التقويم التربوي الشامل بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

نصائح للطلاب